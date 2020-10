Passignano chiude la scuola elementare

Sedici nuovi contagi in due giorni (da 31 a 47 gli attuali) e 11 solo fra sabato e domenica: Passignano sul Trasimeno (Perugia) si trova, come altre realtà, a dover arginare l’ascesa dei positivi – per lo più asintomatici – e il sindaco Sandro Pasquali, domenica, ha annucniato che chiuderà una scuola primaria fino al 18 ottobre prossimo.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La primaria ‘Birago’ si ferma

«In queste ore – spiega Pasquali – il Centro operativo comunale ha operato per mettere in sicurezza ed assistere il lavoro dei medici e delle Usl per arginare la diffusione del Virus. Tenuto conto della situazione in evoluzione, dei protocolli scolastici, dopo un colloquio con le autorità competenti, visto il numero elevato di contagi all’interno di una classe elementare, sia pur casi asintomatici, e degli isolamenti in atto, verranno chiuse in via precauzionale tutte le classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo ‘Birago’ fino al 18/10/2020».

Chi va avanti

«Ci sono protocolli che garantiscono percorsi separati tra gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado – osserva il primo cittadino -, pertanto le classi di queste ultime saranno aperte, così similmente rimarrà aperta la scuola dell’infanzia. Il servizio dei bus scolastici per la scuola media e gli asili sarà garantito».