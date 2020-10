Passignano, in quarantena tre classi delle elementari

Dieci attuali positivi – fra cui tre persone non residenti sul territorio -, un ricovero ed ora anche tre classi della scuola elementare in isolamento. Questo il quadro-Covid sul territorio di Passignano sul Trasimeno, diffuso mercoledì sera dal sindaco Sandro Pasquali.

«Per ora tutti negativi»

«Ai 43 isolamenti fiduciari disposti dalla Usl – scrive il primo cittadino – si aggiungono gli alunni di tre classi della scuola elementare. In queste ore la scuola ed il preside hanno informato le famiglie. A loro va il nostro pensiero, è importante seguire l’isolamento per i ragazzi che saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni, la scuola prosegue, nessuno studente positivo ad ora, ma ripetiamo come le classi siano in isolamento fiduciario. Questo fa sì che il virus, se presente, lo si isoli il prima possibile. È un momento di concitazione e di apprensione per le famiglie, ma con la forza che ci contraddistingue sapremo affrontarlo insieme. Potete contare su tutte le istituzioni, la scuola, il Comune, il servizio sanitario».