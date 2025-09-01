«Un carrello pieno di spesa, una lasagna cucinata insieme, la magia di un film al cinema, una grigliata in riva al fiume e tante risate condivise». Sono alcuni dei momenti vissuti dai ragazzi protagonisti del progetto ‘Passo dopo Passo’, promosso dalla cooperativa sociale Actl e finanziato dalla Fondazione Carit, durante il nuovo weekend di autonomia appena concluso. L’iniziativa, che coinvolge dodici giovani con disturbo dello spettro autistico (Asd) nel delicato passaggio verso l’età adulta, «punta a sviluppare competenze di vita quotidiana e favorire l’inclusione sociale attraverso esperienze concrete e significative».

«Il fine settimana – riporta una nota della cooperativa Actl – ha preso il via sabato, quando i ragazzi, accompagnati dagli educatori, hanno fatto la spesa seguendo il menù da loro stessi deciso, hanno sistemato i borsoni nelle camere e si sono messi ai fornelli preparando una lasagna ‘di squadra’. Nel pomeriggio hanno visitato Narni e concluso la giornata al cinema, tra relax e divertimento. La domenica, dopo aver fatto colazione e riordinato la propria camera, il gruppo si è spostato ad Arrone, ospite del centro canoe Yayabeach, dove i ragazzi hanno cucinato una grigliata e trascorso la giornata all’insegna del gioco e della convivialità».

«Un’esperienza intensa – conclude la nota – che ha permesso loro non solo di sperimentarsi in attività quotidiane come cucinare, riordinare e organizzarsi, ma soprattutto di rafforzare relazioni, autonomia e senso di comunità». Il progetto ‘Passo dopo Passo’ è realizzato in collaborazione con Angsa Umbria, i servizi specialistici della Usl Umbria 2 e il Comune di Terni, e mira «a sostenere i giovani con Asd e le loro famiglie nel percorso verso una maggiore autonomia personale e una futura inclusione lavorativa».

IMMAGINI