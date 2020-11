Pattinaggio a Terni, a maggio evento internazionale

Appuntamento fissato per tre a maggio al ciclopattinodromo ‘Renato Perona’. Saltati i tricolori 2020 per via dell’emergenza Covid-19, Terni ospiterà nella primavera 2021 gli ‘Internazionali d’Italia skating race’, una manifestazione di pattinaggio a rotelle – corsa su strada – alla quale parteciperanno i migliori atleti delle nazionali europee e di una extraeuropea ad invito per le categorie senior, junior, allievi e ragazzi: è quanto è stato anticipato dal presidente della Fisr, Sabatino Aracu, al presidente dell’Euro Sport Club Carlo Danieli. La società ternana ha inoltre avanzato la candidatura per ospitare i campionati italiani 2022.

