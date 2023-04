Pattinaggio a Terni, World Skate 2023: c’è il XII memorial Pioli

Tutto pronto a Terni per l’edizione 2023 dei World Skate, l’evento a firma Euro Sport Club Terni al ciclopattinodromo ‘Renato Perona’. Si inizierà da due giornate di gara in programma domenica 23 e martedì 25 aprile: spazio all’International Cup – XII Memorial Daniele Pioli’.

La sfida

Focus sul pattinaggio a rotelle corsa su strada. L’evento è stato anticipato – spiegano gli organizzatori – in vista «di un collocamento fisso della manifestazione nel calendario europeo a partire dal 2025. Alla competizione parteciperanno atleti di tutte le categorie maschili e femminili, dagli esordienti ai master, con quest’ultimi che gareggeranno anche per la prima tappa del campionato italiano. Saranno circa 250 i partecipanti, che arriveranno da diverse regioni italiane, in linea con le iscrizioni della scorsa edizione. Sabato 22 e lunedì 24 aprile l’impianto rimarrà a disposizione per chiunque volesse provare a cimentarsi in questa disciplina sportiva». Seguiranno i campionati italiani giovanili (allievi e juniores) previsti tra il 25 e il 28 maggio. Poi a giugno tre eventi promozionali per la corsa su strada, il pattinaggio artistico e lo skate: «Si svolgeranno al Renato Perona, nello spazio polifunzionale di via Irma Bandiera e nel nuovo skate park».

IL PROGRAMMA

Domenica 23 aprile dalle ore 9 a seguire:

100 Sprint Giovanissimi

100 Sprint Esordienti

200 Sprint Ragazzi 12 anni

300 Sprint Ragazzi

600 In Linea Giovanissimi

1000 In Linea Esordienti

2000 a punti Ragazzi 12 anni

3000 a punti Ragazzi

Martedì 25 aprile dalle ore 9 a seguire:

Giro Sprint Allievi

Giro Sprint Junior

Giro Sprint Senior

3000 In Linea Master

5000 a punti Allievi

10000 a punti Junior

10000 a punti Senior

10000 In Linea Senior