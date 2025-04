Domenica di successi per la PattinAmelia al campionato regionale di corsa su strada, andato in scena nel weekend.

Nella categoria ragazzi, gli atleti Filippo Fabri ed Enea Serpericci conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto nella 300 metri sprint e 3.000 metri a punti. Nella categoria ragazzi 12, oro per Fabrizio Mancini nella 200 sprint 2.000 metri a punti. C’è anche altro.

Negli rsordienti Emil Couto Verderame conquista il secondo posto nella 50 metri sprint, nella 200 metri sprint, 1000 metri in linea e combinata Tiezzi. Nei giovanissimi argento per Edoardo Giurelli nei 50 metri sprint e bronzo nei 150 sprint e combinata. Nella categoria master over 70, oro per Gianfranco Milli. La squadra, che ha visto al loro esordio anche Sofia Armadori e Laura De Felice nella categoria Esordienti, Francesca Di Cecco e Chiara Biribanti nei Giovanissimi, ha così conquistato il terzo posto nella classifica generale.