«’Patto Terni sicura’? Date più strumenti alle forze dell’ordine»

di M.M. (lettera firmata)

Mi permetto di esprimere alcune brevi considerazioni su un vostro articolo nella edizione odierna e più precisamente: Siglato il ‘Patto per Terni sicura’: «Importante il ruolo dei cittadini». Premetto che gli elementi di discussione sono tutti pienamente condivisibili, ciò che a mio personale parere stona è che si parli ora di sicurezza nella città, quando sono passati anni nei quali nulla è stato fatto. Si dirà: meglio tardi che mai. Ebbene questo ‘patto’ mi sa tanto di fumo negli occhi e di presa in giro. Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse come possa cambiare uno stato di fatto senza aver nulla modificato nell’assetto delle forze dell’ordine deputate alla protezione del territorio. Consideriamo che finora la situazione è stata, se si vuole, aiutata dalla pandemia che ha bloccato tante situazioni particolari e ciò nonostante il numero delle forze dell’ordine si è dimostrato sempre insufficiente.

Perchè non fate una verifica sul numero di chiamate per episodi legati a piccola criminalità ed il tempo di reazione rallentato dal fatto che non c’erano disponibilità di uomini impegnati in altre chiamate? Il centro si sta facendo del tutto per spopolarlo, dandolo pian piano in mano ad altre e più fosche realtà. La situazione delle strade e della loro illuminazione è quanto meno pessima con luci che sembrano i lumini del cimitero, nelle cui ombre si nascondono tutte le tipologie di esseri.

Cosa volete che facciano i cittadini di Terni se non chiamare prontamente all’approssimarsi di situazioni critiche; si vuole forse che si creino ronde estemporanee, piuttosto che rinforzare le fila di coloro che sono deputati a proteggere il cittadino stesso? Date invece forza e disponibilità alle forze dell’ordine e non si permetta che dopo un arresto, il giorno successivo, i malfattori si ritrovino in giro magari a ripetere le stesse malefatte.

Si guardi in altre realtà come, ad esempio, vengono affrontati questi temi : ‘La Guardia di Finanza si riorganizza: baschi verdi e sette nuclei operativi per una maggiore presenza in città’ (da Roma Today del 18 marzo 2022); rendiamoci conto che, ad esempio, soltanto nel comprensorio di Roma questi corpi sono presenti a Frascati, Ciampino, Ladispoli, Fiumicino. Perchè Terni non deve avere queste disponibilità e professionalità? Ah, dimenticavo, sono a Perugia mentre nel Lazio sono presenti praticamente in ogni provincia. Questo è l’esempio che se si vogliono affrontare certi temi seriamente, si agisce in maniera diversa e non con il classico fumo negli occhi dei cittadini. Questo vuole essere uno sfogo di un cittadino che è stufo, al pari di altri, che si cerchi di mettere continue pezze alle situazioni incencrenitesi nel tempo.