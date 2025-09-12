È stata presentata nella serata di mercoledì 10 settembre, presso il circolo Arci ‘La Piroga’ di via Ferento, la nuova Segreteria del Pd Comunale di Perugia.

Il neo eletto segretario comunale del Pd, Stefano Moretti, si dice «fiducioso che il programma di rilancio e rinnovamento del partito intrapreso con il congresso, proseguirà nell’azione organizzativa e politica della segreteria insieme a tutto il nuovo quadro dirigente». Seguirà nei prossimi giorni una conferenza stampa, durante la quale verranno indicati in dettaglio gli incarichi previsti nell’ambito del nuovo mandato e le persone che li ricopriranno per i prossimi quattro anni.

La segreteria, oltre che da Stefano Moretti, è composta da Francesco Alessandri, Massimiliano Baroni, Monia Bravi, Claudio Broccoletti, Aurora Caporali, Angela De Nicola, Michelangelo Grilli, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Stefano Mencarelli, Maria Irene Phellas, Chiara Polenzani, Simone Rondolini.