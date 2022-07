Pd Terni: «Su stadio e clinica la nostra posizione è chiara»

di Pierluigi Spinelli

Segretario unione comunale Pd Terni

Nei giorni scorsi il Pd ternano è stato tirato in ballo in merito alla questione stadio-clinica più volte e in maniera strumentale da numerosi esponenti leghisti, che evidentemente per parlare non aspettavano altro che un gancio da parte di un circolo perugino. Questo ci dà l’occasione per chiarire alcune cose. Sembra banale doverlo ribadire, eppure è la Lega a trovarsi nella stanza dei bottoni, non il Pd che svolge il suo mandato all’opposizione. Tuttavia sull’oggetto in questione come forza politica abbiamo più volte chiarito la nostra posizione, in maniera lineare e trasparente.

La ristrutturazione dello stadio ‘Liberati’, oggetto già in passato di proposte dei governi di centro sinistra, può essere una ottima cosa, se concretamente realizzata, e la sosteniamo. La realizzazione di una nuova clinica privata, in aggiunta a quelle già in lista per l’autorizzazione nel ternano, è condivisibile nella misura in cui risponde ai criteri di qualità e congruità dell’offerta sanitaria regionale e compete a chi governa assicurare iter regolari, rispettosi delle norme, equi e trasparenti. Il tutto senza forzature inammissibili sui piani urbanistici e commerciali, forzature contestate anche dell’associazionismo economico e su cui il Pd si è già espresso con motivazioni limpide ed esaurienti in consiglio comunale. Caratteri di chiarezza che sono una garanzia necessaria sia per la comunità locale che per chi assume l’iniziativa imprenditoriale. Caratteri di chiarezza del tutto assenti nel confuso, incerto percorso sin qui seguito dalla giunta Latini.

Piuttosto, in quanto forza di governo locale, è il Partito Democratico che si chiede e chiede alla Lega di capire e socializzare con la città, confrontandosi col suo sindaco e la sua presidente di Regione, qual è lo stato dell’arte sulla questione stadio-clinica, a che punto è l’iter e quali sono i tempi previsti.