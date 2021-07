Pedalò spinto al largo dal vento: famiglia salvata al Trasimeno

Nel pomeriggio di mercoledì, al largo di Castiglione del Lago, una famiglia (mamma con due figli) ha vissuto momenti di panico perché il pedalò su cui stavano facendo una gita sulle acque del Trasimeno è stato spinto al largo dal forte vento. Il gruppo non riusciva a tornare a riva. Così è scattato l’allarme.

Salvati dalla guardia costiera

La società nazionale di salvamento, secondo nucleo di Protezione Civile Italia e Guardia Costiera Ausiliaria, ha ricevuto una chiamata di soccorso intorno alle 16.10: il pedalò era a circa un miglio dalla costa, in direzione Isola Maggiore. Il titolare dello stabilimento, che non si era reso conto delle motivazioni dell’allontanamento, aveva ipotizzato lo stato di panico o un malore per uno dei tre.

Impauriti e stanchi

Scattata quindi la procedura di soccorso da parte della centrale operativa del 118 per l’invio del gommone. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno imbarcato sul gommone sia i bambini che la mamma. Erano impauriti e stanchi per i tentativi vani di tornare a riva. Ma stavano bene per fortuna. Poco prima delle 17 hanno toccato nuovamente terra.