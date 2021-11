Penitenziaria bloccata dai pilomat in corso Vannucci a Perugia

Condividi questo articolo su

















Dopo la cerimonia per il 4 novembre, in centro, alcune auto di servizio sono state fatte defluire da corso Vannucci, ma nessuno si era accorto che il pilomat era rimasto alzato. Così, quattro auto della polizia penitenziaria sono rimaste bloccate senza poter uscire. È dovuta arrivare la comandante della Municipale Nicoletta Caponi per consentire ai colleghi di tornare al lavoro.

Poco prima momenti di tensione in piazza Matteotti, dove un furgoncino e un’auto blu bloccavano il traffico, creando una fila di auto. Anche qui, necessario l’intervento dei vigili urbani. Giornata difficile in centro storico a Perugia dove giovedì mattina c’è stata anche la visita del patron di Arvedi in regione.