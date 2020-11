MotoGp, c’è ancora Cheste. Petrucci spera nel meteo clemente

«Se il meteo sarà più clemente questo fine settimana credo che ci saranno tutti i presupposti per poter migliorare in modo significativo la nostra prestazione su questo tracciato». Questo l’auspicio di Danilo Petrucci in vista del penultimo atto del mondiale 2020 MotoGp, previsto per domenica – seconda gara di fila sul circuito spagnolo – al Ricardo Tormo di Cheste, Valencia: il pilota di Terni spera ancora di poter quantomeno concludere l’annata tra i primi dieci. Per ora è 11° con 77 punti conquistati.

IL 10° POSTO IN RIMONTA DI DOMENICA

L’obiettivo

Il 9 della Ducati sa che non sarà facile: «È vero – spiega il 30enne – che fino ad oggi nella seconda gara disputata sullo stesso circuito siamo sempre peggiorati ma, avendo più tempo a disposizione per lavorare, sono convinto che potremo fare una gara migliore rispetto a quella della scorsa settimana. Il primo obiettivo sarà quello di migliorare la nostra posizione di partenza, in modo da poter lottare per risultati più ambiziosi in gara». Pioggia e condizioni miste dell’asfaltato avevano influenzato le prime due giornate dello scorso weekend.