MotoGp, Petrucci 10° in rimonta a Valencia. Mir vicino al titolo

C’è la top ten in rimonta per Danilo Petrucci sul circuito di Cheste, a Valencia. Il pilota ternano della Ducati approfitta delle cadute degli avversari per conquistare il 10° posto in extremis nella gara vinta da Joan Mir: lo spagnolo – 37 punti di vantaggio in graduatoria – si avvicina al trionfo mondiale battendo Álex Rins e Pol Espargaró. Penultimo appuntamento domenica prossima sulla stessa pista.

Petrucci prova a rimontare

Lunga strada per il ternano nel tentativo di entrare in top ten. L’inizio è buono – nel contempo vanno subito giù Rossi e Savadori, poi Crutchlow e Bagnaia – e il 9 della Ducati si posiziona 12° alle spalle di Dovizioso e Bradl: il tedesco viene superato, ma poi ci pensa Binder a rimandare Petrucci al posto precedente. Davanti battagliano Rins, Mir e Pol Espargaró.

Dominio spagnolo, il ternano in top ten

Sono i tre piloti iberici a giocarsi il successo, mentre nelle retrovie Petrucci si mette alle spalle Morbidelli a sei giri dalla bandiera a scacchi (11°), quindi la scivolata di Álex Márquez in seguito ad un duello con Dovizioso e l’ingresso in top ten per il ternano. Non ci saranno più cambiamenti e per il 9 ci sono altri sei punti per la classifica, pochi per pote sperare di chiude l’annata 2020 tra i migliori dieci.