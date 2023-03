Per la festa del papà, massacra di botte il figlio 25enne

La festa dei papà, degli altri probabilmente. Visto quanto accaduto domenica sera a Deruta e riportato dal quotidiano Il Messaggero in un pezzo a firma di Michele Milletti e Luigi Foglietti. Un 25enne del posto, durante la cena in famiglia – era la sera del 19 marzo – ha infatti litigato pesantemente con il padre – un uono di circa 50 anni – che, a suon di botte, lo ha spedito all’ospedale di Perugia con un trauma cranico e quattro costole fratturate, per una prognosi complessiva di trenta giorni. Il grave fatto – riporta il quotidiano – sarebbe maturato in un contesto segnato dall’abuso di alcol e non nuovo ad episodi del genere, tanto che il 25enne ha sporto denuncia all’Arma derutese con conseguente attivazione del ‘codice rosso’. Possibile che il giovane e sua madre vadano a vivere altrove per recuperare un po’ di tranquillità.

