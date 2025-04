di Fra.Tor.

È finita l’esperienza di Pechino Express 2025 per le sorelle ternane Samanta e Debora Togni, ad un passo dalla semifinale. Al termine dell’ottava tappa del programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme al suo inviato speciale Fru, in onda tutti i giovedì sera su Sky Original, un viaggio on the road tra Filippine, Thailandia e Nepal, le sorelle sono state eliminate.

L’ottava tappa, andata in onda giovedì 24 aprile, è stata la prima corsa in Nepal, terzo e ultimo Paese nella rotta di quest’anno. Le cinque coppie rimaste in gara hanno corso per 430 chilometri in una tappa che metteva in palio la semifinale. Le sorelle Togni erano arrivate in Nepal da vincitrici della settima tappa, che era stata per loro una grande rivincita. La settimana precedente, infatti, in Thailandia, avevano vissuto un incubo nella sesta tappa perché arrivate ultime erano a rischio eliminazione, ma la busta nera – che decreta se la tappa è eliminatoria oppure no – le aveva salvate. Questa volta però, arrivate nuovamente tra le ultime coppie in gara, purtroppo, la busta nera ha decretato che il loro viaggio è finito qui.

«È stato un percorso bellissimo», ha detto Samanta dopo l’eliminazione. «Questo viaggio mi ha permesso di staccare un po’ dalla mia vita e ritrovare equilibrio in un momento di confusione generale. Mi è servito tanto». Debora ha spiegato di avere «sempre bisogno che le persone mi dicano brava, ma in realtà sono forte e quindi la conferma la devo trovare da me stessa. E qui l’ho trovata. Un’esperienza che porterò nel cuore e poi l’ho vissuta con mia sorella, meglio di cosi».