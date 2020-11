I vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e il gruppo SAF di Perugia sono intervenuti nella tarda serata di sabato in zona eremo di San Girolamo – località Pascelupo – per soccorrere una persona rimasta bloccata in parete a circa 60 metri di altezza, senza riuscire a scendere o salire. Non ci sono conseguenze fisiche per lui.

Condividi questo articolo su