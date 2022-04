Perugia: 12enne rischia di perdere l’udito per una ‘gara di schiaffi’

Alla fine il ragazzo ha spiegato cosa gli era successo. Non è stata un’aggressione, ma una ‘banale’ gara di schiaffi con alcuni coetanei ad avergli provocato la lesione al timpano per cui si è dovuto recare al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia nella giornata di Pasqua. Ha addirittura rischiato di perdere l’udito a causa della perforazione del timpano: uno degli schiaffi gli è evidentemente arrivato sull’orecchio e un po’ per il colpo un po’ per la pressione dell’aria, le conseguenze sono state anche per la membrana uditiva.

Le indagini dei carabinieri

Sui fatti continuano ad indagare i carabinieri di Castel del Piano, che vogliono vederci chiaro su quanto accaduto – riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ -, non solo perché la lesione supera i 20 giorni di prognosi ma proprio per la giovanissima età – 12 anni appena – della persona coinvolta.