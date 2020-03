Perugia ‘abbraccia’ gli operatori sanitari

Ora più che mai l’ospedale è la città: Perugia e il suo ospedale da sempre sono state vicino, ma se possibile oggi sono come ‘abbracciati’. Un rapporto stretto, saldo. Le testimonianze di legami forti sono tante, quasi si perde il conto; la gara di solidarietà è iniziata non appena aziende, associazioni, enti, privati cittadini dopo il primo smarrimento hanno capito che occorreva serrare le fila. Martedì mattina la direzione aziendale ha voluto esprime sentimenti di vicinanza a tutto il personale del Santa Maria della Misericordia con un gigantesco striscione ‘Covid-19, anche se hai la corona non sei un re #noi ci siamo. Grazie a tutti’, donato dai dipendenti di un’agenzia di comunicazione e posizionato sulla terrazza del Creo.

L’ospedale è la città

Un altro esempio del binomio che l’ospedale è la città. Nello striscione figura anche un ringraziamento ai cittadini che in questo momento complicato non hanno fatto mancare quella linfa necessaria a trasmettere ancora maggiori energie agli operatori sanitari. «La vicinanza della gente ha dato una carica incredibile a professionisti già eccellenti e generosi come ho sottolineato fin dai primi giorni del mio arrivo a Perugia», dice il commissario straordinario Antonio Onnis. «Gli esempi di coraggio e capacità di adattamento alla grande emergenza si sono susseguiti in maniera esponenziale, l’orgoglio di appartenenza è smisurato. Non bastano le parole per descrivere ciò che ho toccato con mano, una gara di solidarietà ancora in corso, inarrestabile, che ci permetterà di gestire questa pandemia. Nessuno si sta risparmiando, ma la commozione deve essere scacciata per proseguire tutti insieme nella nostra missione. Possiamo farcela, dobbiamo farcela. Lo striscione di questa mattina si rivelerà prezioso».