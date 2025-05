Giovanni Cardarello

Sabato 3 maggio si svolgerà in piazza IV novembre l’iniziativa ‘Dritti alla fonte’, organizzata dall’associazione Europa Comunica Cultura e dal Comune di Perugia, per diffondere il valore della lettura e del libro.

L’evento, in programma dalle ore 9:00 – 13:00 e dalle 15:00 – 18:00, prevede l’applicazione di un tappeto di moquette intorno alla Fontana Maggiore su cui verranno posizionati circa 2mila libri che i cittadini potranno prendere in forma totalmente gratuita.

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche l’associazione Intra che parteciperà fornendo dei libri che erano destinati al macero, in più anche degli scrittori metteranno a disposizione i propri libri, ci sarà anche la partecipazione del Premio Rina Gatti, anche loro doneranno i libri della scrittrice umbra.

L’evento ha il sostegno del Comune di Perugia, che ha infatti deciso, nel corso della seduta del 30 aprile della Giunta, di autorizzare la manifestazione condividendone lo spirito, i valori e le finalità.

«La nostra convinta adesione a questo progetto – ha dichiarato la sindaca Vittoria Ferdinandi – nasce dalla consapevolezza di quanto sia importate leggere, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale in cui, specie per i giovani, l’abitudine e la passione per la lettura di libri sembrano essere relegate a ruolo marginale».

E ancora: «Immersi in un mare di contenuti digitali, viene preferita una fruizione rapida di informazioni, che offre gratificazione istantanea ma raramente stimola una riflessione profonda o un vero coinvolgimento emotivo. Questa tendenza solleva interrogativi inquietanti riguardo alla capacità di sviluppare un pensiero critico e una comprensione empatica e reale del mondo che li circonda».

«Crediamo – sottolinea Ferdinandi – che la manifestazione proposta da Europa Comunica rappresenti un passo importante verso la diffusione della lettura e dei libri, adottando un approccio innovativo proprio nella piazza simbolo della nostra città».

«La Fontana Maggiore, come i libri, è una preziosa fonte di vita, cultura e sperimentazione – conclude il sindaco – Sono certa che i cittadini sapranno cogliere questa opportunità, e desidero esprimere un sentito ringraziamento alle tante case editrici che hanno aderito al progetto, dimostrando disponibilità e sensibilità».