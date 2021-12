Perugia, alberi caduti per il forte vento

Sì segnalano diversi episodi di alberi caduti in strada fra la sera di sabato e la prima mattina di domenica nel perugino.

Disagi per la circolazione

In particolare, la foto si riferisce ad una grossa pianta in via del Pastificio a Ponte San Giovanni, immediata periferia del capoluogo. Altre piante sono cadute nel quartiere di Balanzano, in via dei Loggi. Episodi analoghi in altri punti della città. Per fortuna al momento non si segnalano particolari danni a cose o persone ma solo disagi per la circolazione. Sul posto i vigili del fuoco.

Tanti interventi per il maltempo