Perugia, tutto fermo in attesa di novità

Condividi questo articolo su

















Quello degli allenamenti dei giocatori in periodo di emergenza Coronavirus (dovendo quindi rispettare le distanze di almeno un metro fra i lavoratori) è un tema controverso, su cui si sta dibattendo molto in questi giorni. In caso di positività di un calciatore la squadra intera andrebbe messa in quarantena, con immaginabili conseguenze. In attesa che si faccia chiarezza sulla situazione, in serie C sono già arrivati ad una conclusione: stop agli allenamenti fino al 20 marzo. In serie B ancora nessuna novità. Intanto a Pian di Massiano è tutto fermo.