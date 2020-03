Ternana e Gubbio, stop totale attività

Stop totale dell’attività per Ternana e Gubbio, protagoniste nel campionato di serie C. Una decisione che sembrava scontata, ma c’è stato bisogno di un ulteriore passaggio nel caso delle sedute post decreto governativo che ha fatto diventare l’Italia intera ‘zona protetta’ per contenere la diffusione del Covid-19: la Lega Pro e l’Aic, l’Associazione italiana calciatori, hanno trovato l’accordo per una sosta di oltre una settimana a partire da mercoledì.

Le ferie

Campionato – in generale tutto lo sport, professionistico e non – fermo fino al 3 aprile. Invece per quel che concerne gli allenamenti da Firenze fanno sapere che per il periodo 11-20 marzo non ci saranno nemmeno sedute di preparazione. Con specifica: «Resta comunque ferma, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, la possibilità di ridurre la durata della sosta. Quanto sopra anche per permettere ai tesserati di beneficiare, in detto periodo, delle ferie previste dall’Accordo Collettivo loro applicabile, in ossequio alle disposizioni urgenti emanate dal Governo».

La Ternana si è allenata



Giusto il tempo di una seduta per le Fere – in forte crisi – prima della comunicazione della Lega Pro. Nel pomeriggio di martedì i rossoverdi si sono allenati al Taddei seguendo un rigido protocollo igienico sanitario per tutti: «Tutti gli ambienti – sottolinea via della Bardesca – comuni sono stati sanificati, si usufruisce di quattro spogliatoi per mantenere la distanza di sicurezza (minimo 2 metri) ed ogni atleta e membro dello staff utilizza la sua borraccia personale. In infermeria, dove i fisioterapisti utilizzano guanti sterili, si accede uno alla volta mentre in palestra si entra al massimo in gruppi di tre, oltre ad un membro dello staff; qui gli atleti devono mettere guanti monouso per poi, al termine dell’utilizzo, sanificare il macchinario usato con uno spray alcolico». Se ne riparla dal 20.