Perugia, scomparsa Alfio Farabbi: ancora nessuna traccia

Nessuna traccia di Alfio Farabbi, il 56enne di Villa Pitignano (Perugia) scomparso la scorsa settimana dalla propria casa senza portare con sé nulla. La sua Smart è stata ritrovata da giorni a Pintura, terrtorio del comune di Bolognola (Macerata) ma per ora le ricerche in corso hanno portato risultati: al momento non sono trovati elementi utili al ritrovamento dell’uomo nonostante il grande dispiegamento di forze. Si sono attivati da giorni i vigili del fuoco, la guardia di finanza, i carabinieri ed il soccorso alpino, anche con l’ausilio di drone ed elicottero. Purtroppo non si registrano novità. Martedì si proseguirà con un’ulteriore giornata di perlustrazione dell’area.

Condividi questo articolo su