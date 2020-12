Ancora problemi per il maltempo in Umbria. Nella prima mattinata di mercoledì i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti in viale Indipendenza – a pochi passi da piazza Masi – per un albero caduto a causa delle folate di vento: non l’unico ad aver ceduto sul territorio regionale per le forti raffiche.

