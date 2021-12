Arrestato per aver toccato il sedere ad una studentessa: obbligo di firma

Nei giorni in cui si è alzato un muro di solidarietà attorno a Greta Beccaglia, la giornalista palpata in pubblico davanti allo stadio di Empoli (sarà al Curi per Perugia-Vicenza), aveva destato scalpore l’arresto di un 28enne di origini straniere, reo di aver palpeggiato una studentessa poco più che maggiorenne in zona Porta Pesa.

Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria

L’uomo è accusato per violenza sessuale (così è configurato il palpeggiamento di parti intime per il codice penale). Decisiva la testimonianza di un uomo che si trovava nei paraggi, oltre alla denuncia della vittima. Il suo arresto è stato convalidato dal Gip Valerio D’Andria. Rimesso in libertà, il 28enne deve presentarsi alla polizia giudiziaria per rispettare l’obbligo di firma imposto.