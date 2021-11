Proprio davanti a un noto locale della a ridosso del centro, fra Pian di Massiano e Ferro di Cavallo si è verificato mercoledì sera un incidente che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti. In particolare ce n’è uno arrivato al pronto soccorso in codice giallo, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

