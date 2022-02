Perugia-Benevento 0-1, Caserta vince la sfida contro il suo passato

Il Benevento vince una partita da tregenda, non solo per il vento freddo, ma il Perugia non ne esce affatto ridimensionato. Tuttaltro. A leggere il tabellino, la decide un rigore di Forte (uno dei tanti ex fra campo e panchina), concesso per un tocco di mano di Angella. Ma nel complesso la partita è stata equilibrata: non si sono viste le differenze di organico e potenza economica fra le due società. Più indifferenza che fischi per Caserta. Solidarietà per la pietra che ha colpito il bus del Benevento.

Perugia: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre (28′ st 28 Kouan), 9 De Luca, 10 Matos (16′ st 11 Olivieri), 15 Dell’Orco, 16 Ghion (16′ st 18 D’Urso), 23 Falzerano, 25 Santoro (38′ st 7 Carretta), 39 Sgarbi, 44 Lisi (28′ st 30 Ferrarini) . A disp.: 1 Fulignati (GK), 27 Zaccagno (GK), 4 Gyabuaa, 13 Beghetto, 14 Murgia, 21 Curado, 32 Zanandrea. All.: Massimiliano Alvini

Benevento: 29 Paleari, 3 Letizia, 4 Acampora, 8 Tello (7′ st 9 Lapadula), 14 Vogliacco, 15 Glik, 16 Improta, 18 Foulon (17′ st 93 Barba), 19 Insigne (17′ st 99 Brignola, 34′ st 5 Calò), 23 Ionita, 88 Forte. A disp.: 1 Muraca (GK), 12 Manfredini (GK), 2 Gyamfi, 17 Petriccione, 25 Sau, 38 Talia, 58 Pastina. All.: Fabio Caserta

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta (Pasquale Capaldo di Napoli e Daniele Marchi di Bologna) IV Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco AVAR: Damiano Di Iorio di Vco

Reti: 50′ pt (rig.) Forte

Ammoniti Tello e Kouan, poi espulso per doppio giallo.

Note: giornata fredda con vento gelido.

Presenti 4130 spettatori di cui 170 ospiti.