Il pullman che trasportava la squadra del Benevento Calcio a Perugia per la partita di sabato pomeriggio alle 16.15 è stato raggiunto da una pietra scagliata da un cavalcavia all’altezza di Todi. L’autista per fortuna ha tenuto il controllo del mezzo e nessuno si è fatto male. Indagini in corso sulla natura e sulla matrice del gesto. Messaggi di solidarietà sono arrivati dal Perugia Calcio e dall’amministrazione comunale.

