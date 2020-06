Camion esce di strada e si ribalta: due feriti

Sono rimasti feriti in modo lieve i due occupanti del camion – trasportava un escavatore – che, nella tarda mattinata di lunedì, è finito fuori strada lungo il raccordo Perugia-Bettolle per poi terminare la propria corsa ribaltato. L’incidente è avvenuto poco prima della rampa di accesso all’altezza di Olmo: fortunatamente l’impatto non ha coinvolto altri veicoli. Il mezzo è finito nel terrapieno presente tra la fine del viadotto e la rampa. Sul posto gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

