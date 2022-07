Perugia-Bettolle, rampe svincoli Olmo e San Faustino off-limits per una notte

Perugia-Bettolle, chiusura al traffico in arrivo per le rampe degli svincoli Olmo e San Faustino. A renderlo noto è l’Anas: la società sarà impegnata nei lavori notturni di manutenzione della pavimentazione e per questo motivo scatterà l’off-limits temporaneo. «Nel dettaglio, nella notte di lunedì 4 luglio a partire dalle ore 21.30 e fino alle 6 del giorno seguente, sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso alla carreggiata in direzione Perugia e quella di uscita in direzione Bettolle dello svincolo ‘Olmo’ (km 49,100). Invece nella notte di mercoledì 6 luglio, nella medesima fascia oraria, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo ‘San Faustino’ (km 53)».

