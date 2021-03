Perugia-Carpi 2-0 Tre punti guadagnati sul Padova (ko a Matelica)

La bellezza del calcio! Dopo giorni di polemiche, critiche, proteste, addirittura offese, il Perugia guadagna tre punti sul Padova battendo in casa il Carpi e approfittando della contestuale sconfitta dei veneti sul campo del Matelica. Murano e Minesso firmano una vittoria preziosa seppur al termine di una partita bruttina. Eppure il tecnico non è contento: non del gioco bensì delle critiche. Quelle ai giocatori ma – implicitamente – si riferisce anche a quelle subite dal presidente in questi giorni.

Caserta arrabbiato nonostante la vittoria: «Troppe critiche»

«La squadra sta facendo il massimo – dice un Fabio Caserta scuro in volto a Umbria Tv – non mi piace quando sento delle critiche al gruppo o ai singoli penso che dobbiamo fargli i complimenti, io sono contentissimo, stanno dando il massimo. Non dimenticate che noi giochiamo ogni tre giorni, con un grosso dispendio fisico ma anche mentale perché giocare a Perugia non è la stessa cosa che giocare in altre piazze. È sbagliato analizzare solo il risultato. Oggi abbiamo faticato, ma il Carpi è una buona squadra, che ha dato tre gol al Modena nell’ultima partita».

Pochesci: «Andrete in B». E difende Santopadre

«Il Curi? Era la prima volta per me. Da fuori il Liberati è più bello, ma devo dire che dentro questo stadio mi piace molto, le curve sono molto belle, dovrebbero farle pure a Terni così. Mi farebbe piacere venire a vedere un derby, qui, invitato in tribuna, magari in serie A: sono due piazze che se lo meritano. Il Padova al mercato invernale ha bruciato un po’ tutti. Biasci doveva venire da voi e loro si sono messi in mezzo… Ma il Perugia ha una rosa forte. Pensate che quelli che erano in panchina io li avrei presi tutti. Avete Favalli e Vano che giocano e non giocano, con me sarebbero capitani. Non ho consigli da dare: avete un grande direttore sportivo e un grande presidente che, se lo lasciate stare, vi riporta in serie A. Leggere ‘Santopadre ternano’, dopo che ha cacciato tanti soldi per la squadra, un po’ mi fa ridere. Solo che la piazza di Perugia è come quella di Terni. Quando si mette una cosa in testa…»

IL TABELLINO

Perugia: Fulignati, Sgarbi (30′ st Cancellotti), Monaco, Elia, Melchiorri, Murano (19′ st Sounas), Crialese (30′ pt Favalli), Moscati, Minesso, Vanbaleghem, Kouan (30′ st Vano). A disp.: Minelli (GK), Bocci (GK), Angella, Burrai, Di Noia, Lunghi, Bianchimano. All. Caserta

Carpi: Rossi, Bellini (24′ st Ferretti), De Cenco (14′ st De Sena), Sabotic (1′ st Varoli), Giovannini, Marcellusi (14′ st Bayeye), Fofana, Venturi, Ceijas (14′ st Ghion), Gozzi, Lomolino. A disp. Pozzi (GK), Eleuteri, Ercolani, Martorelli, Offidani, Cavazza, Tripoli. All. Pochesci

Arbitro: Simone Galipò di Firenze (Stefano Galimberti di Seregno – Giuseppe Luca Lisi di Firenze) IV° ufficiale: Mattia Caldera di Como

Reti: 35′ pt Murano, 23′ st Minesso

Ammoniti: Sabotic, Venturi, Kouan, Monaco, Vano, il tecnico Pochesci per proteste.