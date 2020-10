Perugia-Cesena 1-2, ancora amarezze

Murano ne fa due. Il secondo però è nella porta sbagliata e regala la vittoria Cesena. Ma se un colpevole va trovato, per questa sconfitta, non è certo il centravanti, che pure il suo lo aveva fatto, portando il Grifo in vantaggio al 19esimo, con un tap-in sotto misura. Peccato che appena un minuto dopo, sfruttando una dormita di Angella e Fulignati, Caturano faceva 1-1. Poi, nella ripresa, tanta confusione, Caserta prova le quattro punte, ma su un calcio di punizione Murano interviene di testa e la mette nella sua porta. La vittoria in casa manca dal 7 marzo (Perugia-Salernitana, ultima prima del lockdown). Il tecnico, a fine gara, non drammatizza, ma ammette che la squadra sconta un grave ritardo nella preparazione e il fatto di non aver disputato nemmeno una amichevole.

Il commento di Caserta: «Siamo in ritardo»

Il tabellino

PERUGIA: Fulignati, Rosi, Angella, Burrai, Melchiorri (23′ st Minesso), Dragomir (1′ st Elia), Sounas (11′ st Bianchimano), Murano, Crialese, Negro, Kouan.

A disp. Baiocco, Favalli, Sgarbi, Lunghi, Moscati, Falzerano, Tozzuolo, Cancellotti, Rigen.

All. Caserta.

CESENA: Satalino, Longo (15′ st Gonnelli), Caturano, Russini (15′ st Zecca), Ricci, Ciofi, Favale, Collocolo, Bortolussi (32′ st Sala), Petermann, Cappellini (25′ st Steffè).

A disp: Bizzini (GK), Nardi (GK), Maddaloni, Aurelio, Capanni, Nanni, Koffi, Campagna.

All. Viali.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Luca Testi di Livorno – Marco Lencini di Lucca) IV° ufficiale: Matteo Centi di Viterbo

RETI: 19′ pt Murano, 20′ pt Caturano (C), 20′ st Murano (aut.)