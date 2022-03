Chiama la polizia per il chiasso del ristorante e aggredisce agenti

Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Queste le accuse mosse nei confronti di un 63enne dopo l’intervento della polizia di Stato di Perugia in un ristorante a Fontivegge: l’uomo ha aggredito gli agenti.

La segnalazione

Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica. La Volante si è attivata dopo la segnalazione di una persona molesta: l’uomo, in stato di ebbrezza e con atteggiamento aggressivo, ha iniziato ad urlare e minacciare gli agenti. Facendo presente che, grazie alle sue conoscenze, avrebbe fatto chiudere il ristorante. Qual era il problema? In sostanza i rumori provenienti dall’attività che ne impedivano il riposo. La polizia tuttavia non ha trovato riscontro in merito.

Denunciato

L’uomo è stato invitato a prendere un documento di identità e, una volta sceso dall’appartamento, si è scagliato contro gli agenti colpendone uno al volto: è stato bloccato, accompagnato in questura e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.