Perugia, colpo notturno in supermercato: rubati superalcolici, arrestati in due

Colpo notturno a Perugia a danno di un supermercato della zona di San Marco. Due giovani italiani di origini stranieri – 22 e 27 anni – sono entrati per rubare diverse bottiglie di superalcolici: sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dopo l’intervento delle squadre Volanti.

La segnalazione

A far scattare il blitz della polizia una telefonata giunta al 113 da parte di una cittadina. Una precisa segnalazione che ha consentito agli agenti di intercettare a stretto giro l’autovettura utilizzata dai due – il più piccolo con precedenti di polizia – per allontanarsi: all’interno c’erano le bottiglie rubate. Arrestato e udienza di convalida in arrivo.