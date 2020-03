Lezioni a distanza, hacker permettendo

Attacco al sistema informatico dell’istituto tecnico ‘Volta’ di Perugia, una delle scuole più all’avanguardia sul fronte tecnologico. Lo ha denunciato nei giorni scorsi la dirigente Rita Coccia.

«La didattica a distanza continua»

«La nostra piattaforma Moodle, indispensabile per garantire la continuità didattica a distanza – ha scritto la preside – è costantemente sotto attacco DDos (Distribuited Denial Of Services), abbiamo quindi proceduto con denuncia alla Polizia Postale che farà le indagini del caso. Solo grazie alla capacità e disponibilità dei tecnici del nostro gestore del servizio siamo in grado di utilizzare seppur con qualche disagio la piattaforma».

Access ‘falsi’

In pratica, il server è ingolfato a causa di tante ‘false richieste’ di accesso a cui non riesce più a far fronte. Non si sa chi – se non qualche sconsiderato – possa aver interesse a compromettere il sistema in un momento in cui il mondo della scuola sta cercando di tenere in piedi le dinamiche formative con il telelavoro e la didattica a distanza. Di certo è che – come conferma la stessa dirigente del Volta – l’attacco risulta mirato solo alla scuola di Piscille.

Il Decameron ai tempi del coronavirus

Intanto, «al fine di incrementare il senso di responsabilità e di consapevolezza in un momento di emergenza all’interno della scuola», il Volta ha organizzato il concorso ‘Il Decameron ai tempi del Covid-19: laboratorio di scrittura e non solo’. L’istituto ha pensato di ricreare, virtualmente, il gruppo dei protagonisti della celebre opera di Boccaccio: nel 1348, i dieci protagonisti si erano rifugiati in una casa di campagna mentre a Firenze imperversava la peste; oggi, nel 2020, si può fare con internet e con lo smart working. Non solo racconti e scrittura, però, come nel Decameron, e non solo dieci personaggi, ma tutti gli studenti che lo vorranno e secondo la modalità che preferiranno. Un modo per continuare l’insegnamento e coinvolgere i propri alunni anche durante la sospensione delle attività didattiche a causa del Covid-19.