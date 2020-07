Perugia-Cremonese 0-0 Prigionieri della paura

Il punticino che il Perugia prende contro la Cremonese, al termine di una partita ricca di occasioni ma anche di errori e di paura, regala al Perugia un minimo margine sui playout (che al momento sarebbero evitati solo grazie allo scontro diretto favorevole col Pescara) ma anche un margine minimo sulla quart’ultima. Nel complesso, c’è la sensazione di una squadra impaurita e consapevole dei propri difetti in difesa, che proprio per questo non riesce ad attaccare in scioltezza. Una paura che blocca i muscoli. Nn a caso arrivano altri due malanni muscolari: a Di Chiara (probabilmente stagione finita) e a Gyomber (contrattura). Venerdì altro scontro salvezza con l’Entella e con la consapevolezza che ci saranno altri due scontri incrociati fra Venezia e Juve Stabia e fra Trapani e Pescara.

Il commento di Cosmi (video)

LA PARTITA

Secondo Tempo

Tante palle buttate in mezzo senza costrutto. Finisce zero a zero.

Sei di recupero

42′ – Cambio Bisoli: entra l’ex Ternana Ceravolo al posto di Ciofani

36′ – Tiro di Mogos, Vicario in angolo.

28′ – Cambio Perugia (è l’ultimo): Kouan per Falcinelli.

27′ – Tiro da fuori di Carraro: Ravaglia non la tiene, sulla respinta Rosi non trova la deviazione.

25′ Ammonito

10′ – Entra Rosi per Di Chiara e si mette a destra.

Si fa male Di Chiara: non ce la fa

5′ – Ammonito Gyomber per fallo su Parigini

Cosmi non fa cambi nell’intervallo, quando non si occupano slot, poi dopo due minuti fa entrare Iemmello e Buonaiuto al posto di Melchiorri e Falzerano. Perugia col trequartista.

Primo Tempo

Il primo tempo finisce senza recupero

44′ – Ammonito Castagnetti che aggancia Falasco in proiezione offensiva.

42′ – Colpo di testa di Angella da buona posizione su corner, ma la palla finisce a lato di poco.

36′ – Tiro di Mogos, respinge Vicario

17′ – Ciofani si gira e tira: male Vicario che si salva in corner.

16′ – Punizione di Di Chiara, Ravaglia si salva.

7′ – Solita dormita su cross tagliato, salva Vicario.

5′ – Girata di Falcinelli su cross di Di Chiara, para Ravaglia.

Lunga chiacchierata di Cosmi con Santopadre durante il riscaldamento. Poi il tecnico si intrattiene a parlare con gli attaccanti.

Perugia-Cremonese: formazioni ufficiali

Perugia (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Melchiorri, Falcinelli.

Allenatore: Cosmi.

A disposizione: Fulignati, Albertoni, Rajkovic, Rosi, Nzita, Kouan, Konate, Dragomir, Iemmello, Buonaiuto, Capone.

Cremonese(4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Arini, Castagnetti, Valzania; Mogos, Ciofani, Parigini.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

A disposizione.: Volpe, De Bono, Scarduzio, Claiton, Zortea, Cella, Girelli, Gaetano, Palombi, Piccolo, Ceravolo, Celar.

Arbitro: Minelli di Varese Assistenti: Saccenti e Rossi, IV ufficiale Baroni.

Il programma di B

Pescara-Frosinone (18.45), Benevento-Livorno, Cittadella-Ascoli, Crotone-Salernitana, Empoli-Entella, Juve Stabia-Chievo, Perugia-Cremonese, Pisa-Trapani, Pordenone-Cosenza, Spezia-Venezia

La classifica

Benevento 77, Crotone 61, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone, Cittadella 52, Salernitana 50, Empoli 48, Chievo, Pisa 47, Entella 44, Cremonese 43, Ascoli 42, Pescara, Perugia, Venezia 41, Juve Stabia 38, Trapani 35, Cosenza 34, Livorno 21

Perugia-Cremonese, i convocati

Perugia

Via Benzar e Greco, ancora squalificato Sgarbi, gli altri ci sono tutti.

PORTIERI: Albertoni, Fulignati, Vicario.

DIFENSORI: Angella, Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi.

CENTROCAMPISTI: Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia.

ATTACCANTI: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Cremonese

Non c’è l’ex Gustafson. Manca pure Kingsley.

PORTIERI – De Bono (12), Ravaglia (1), Scarduzio (36), Volpe (22)

DIFENSORI – Bianchetti (15), Claiton (3), Crescenzi (23), Mogos (14), Ravanelli (20), Terranova (26), Zortea (21)

CENTROCAMPISTI – Arini (4), Castagnetti (19), Cella (25), Gaetano (10), Girelli (31), Valzania (5)

ATTACCANTI – Celar (27), Ceravolo (30), Ciofani (9), Palombi (11), Parigini (33), Piccolo (7)

Cosmi non ha parlato ai giornali

Santopadre ha parlato alla squadra