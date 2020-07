Perugia, in ritiro: vigilia movimentata

Quattro presenze (Livorno, Ascoli, Cittadella e Pordenone), poco più di un’oretta complessiva di gioco, in sei mesi – lockdown compreso – per Romario Benzar, arrivatoper rappresentare una serie alternativa sulla fascia destra e rivelatosi invece essere un oggetto misterioso, l’ennesimo degli ultimi anni, nel Perugia (ricordate Pavlovic?).

Non tornerà più

All’improvviso, alla vigilia della partita più importante degli ultimi anni della storia biancorossa, Benzar ha lasciato il ritiro per motivi personali. E fin qui ci sta. Sono cose che possono capitare. Solo che la società ha già fatto sapere che il ragazzo non tornerà più fino al termine della stagione sportiva. Stando a quanto riporta il sito di UmbriaTv, sembra che il calciatore abbia espresso il desiderio di tornare nel suo paese a causa dell’emergenza Covid che avrebbe colpito anche alcuni dei suoi più stretti familiari.

Conferenza annullata

Sarebbe stata una delle domande da fare a Serse Cosmi, se la conferenza stampa, prima annunciata è stata annullata ad un’ora dall’orario convenuto. Era già stato inviato via Whats App il link Zoom ai giornalisti selezionati dall’ufficio stampa (il link – altra cosa strana – non viene inviato a tutti) e nelle redazioni ci si preparava a seguire l’incontro col tecnico alla vigilia di una partita così delicata e dopo il ritiro di Roccaporena, quando, sempre via messaggino, veniva comunicato che la conferenza era annullata. Anche in questo caso, senza ulteriori spiegazioni.

Il discorso di Santopadre

Intanto, in mattinata, al campo di allenamento che sorge alle spalle della chiesetta dove nacque Santa Rita, si erano visti sia Massimiliano Santopadre sia Roberto Goretti. Particolarmente carico il primo che, in tuta, aveva arringato i ragazzi, parlando prima al gruppo e poi soffermandosi con alcuni di loro. Poi ha parlato anche Cosmi. Evidentemente con contenuti analoghi: serve serrare le fila e portare a casa questa salvezza senza ulteriori strascichi in questa stagione così strana.