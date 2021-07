Perugia, due anziani rapinati in casa a Ferro di Cavallo

Rapina in casa ai danni di una coppia di anziani, mercoledì mattina in quel di Ferro di Cavallo (Perugia). Due malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione, asportando oggetti di valore – il bottino è da quantificare – per poi colpire alla testa una delle due vittime del raid, un uomo di 83 anni, e assicurarsi una fuga meno complicata. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno medicato l’anziano: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Perugia che stanno acquisendo alcuni elementi che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione dei rapinatori. I due coniugi – colpo in testa e spavento a parte – non hanno riportato altre conseguenze: non sono stati legati né imbavagliati e, quando i malviventi si sono dati alla fuga, sono stati loro stessi a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su