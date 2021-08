Perugia, due ribaltamenti domenica mattina

Domenica mattina difficile sulle strade perugine per due incidenti che hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Auto ribaltata a Magione

Intorno alle 4 del mattino, a Casenuove di Magione, un’auto si è ribaltata in via della Perella. Per liberare la persona all’interno sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118.

Raccordo bloccato

Altro intervento poi intorno alle 7 sul raccordo di Perugia, tra San Faustino e Prepo, in direzione Ponte San Giovanni. Anche in questo caso, la vettura si è ribaltata da sola: nessun ferito grave, ma ovviamente pesanti le ripercussioni sul traffico.