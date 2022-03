Si denuda davanti a tre studentesse: 60enne denunciato

Ogni volta che le vedeva, mimava atti sessuali fino a mostrare le proprie parti intime. Per questo – dopo l’ultimo episodio – tre studentesse universitarie residenti in zona Elce, a Perugia, hanno chiamato la polizia, esasperate dalla condotta dell’uomo. All’arrivo dalla pattuglia il soggetto, un 60enne incensurato, era nei pressi di un bar e interpellato sull’accaduto, dopo un’iniziale resistenza ha confermato tutto. Per questo è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.

