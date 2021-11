Fontivegge, 85 persone ballavano in un locale: la Municipale lo chiude

Nella notte tra sabato e domenica la polizia Locale di Perugia ha messo i sigilli e fatto chiudere per 5 giorni un pubblico esercizio africano in via Fontivegge per violazione delle norme Covid, oltre naturalmente alla sanzione pecuniaria di 400 euro.

L’assessore Merli: «Non abbassare la guardia»

All’interno dell’esercizio gli agenti, infatti, hanno trovato 85 persone che ballavano e consumavano cibi e bevande senza distanziamento ed alcuni senza mascherina. «Questo è il segnale – ha detto l’assessore – che, solo con la continua attività di controllo e attenzione, senza mai abbassare la guardia, Fontivegge tornerà presto ad essere un quartiere più vivibile e sano».