Perugia-Frosinone 1-1: il pari con la capolista vale il ritorno in zona play out

di G.R.

È un vero peccato per Castori e i suoi uomini in grado di portarsi in vantaggio con merito contro il Frosinone. Al Curi Casasola si conferma il vero bomber dei grifoni segnando il settimo gol stagionale, il secondo su azione. Grosso pesca però il pari dalla panchina con l’assist di Caso e il gol di Mulattieri che fanno tornare il Perugia in zona play out, anche se con in tasca il jolly della sfida con la Reggina che può tornare a far rifiatare già mercoledì sera.

La cronaca

Il primo squillo è del Perugia con Di Carmine che sporca un tiro di Santoro al nono senza però creare un vero pericolo a Turati, il portiere con più clean sheet in questa B (17). Dall’altra parte Gori deve subito compiere un’intervento su Bidaoui che viene servito involontariamente da Angella con un retropassaggio di testa e sfida Rosi prima di calciare. Subito un’altra azione con Lisi che calcia a giro ma la conclusione viene deviata in angolo terminando di poco oltre il palo. Al 23′ gli ospiti si portano in vantaggio con Moro ma la palla era già uscita su cross di Rohden. A fine primo tempo Gori compie un ottimo intervento su Rohden, poi Rosi salva su Sampirisi. A inizio ripresa spingono di più i laziali senza creare però veri grattacapi. E’ con un’azione rocambolesca che il Perugia al 63′ si porta in vantaggio: traversa Di Carmine, ribattuta di testa di Casasola. Fischiato inizialmente fallo in attacco, rete convalidata dopo 4 minuti di check con tanto di chiamata al monitor. Al 77′ arriva il pari del Frosinone con l’undicesima marcatura stagionale di Mulattieri servito dall’altro azzurrino Caso. Nel finale il Perugia non si accontenta del pari: Turati deve compiere un grande intervento su Di Serio, Santoro poi spedisce altissimo. La consapevolezza che questa squadra può lottare con tutti quando sta bene ma dovrà soffrire fino alla fine viene confermata da questa partita. Ora sotto con Reggina e Modena in una settimana. Non sarà facile.