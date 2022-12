Perugia, giovedì con la Spal senza Di Carmine. I tifosi caricano la squadra

di G.R.

Il Perugia non riesce ad abbandonare l’ultimo posto in classifica in questa stagione in Serie B. Ogni partita diventa quindi cruciale soprattutto se si tratta di scontri diretti come quello di giovedì 8 dicembre contro la Spal partita per puntare ai play off ma invischiata nella lotta salvezza e che vive un momento nero arrivando da tre sconfitte consecutive.

Dall’infermeria

I grifoni nelle ultime sei partite hanno segnato cinque gol, esattamente lo stesso numero delle precedenti nove. La media è migliorata e serve mantenerla se non progredire ancora in questa statistica per aprire le caselle di un calendario dell’avvento verso un natale più sereno. Dall’infermeria non arrivano buone notizie. Il club di Pian di Massiano ha pubblicato un comunicato ufficiale relativamente alle condizioni di Samuel Di Carmine: «Gli accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti a cui è stato sottoposto il calciatore Samuel Di Carmine dopo l’infortunio muscolare occorso durante la partita contro il Cosenza hanno evidenziato una lesione a carico del bicipite femorale della coscia sinistra». Anche Matos è out, Olivieri scalpita per tornare in condizione ma l’attacco dovrebbe essere sulle spalle di Melchiorri che l’anno scorso ha giocato proprio a Ferrara entrando tra l’altro nell’azione del clamoroso pareggio al fotofinish degli spallini al Curi con Latte Lath.

I tifosi

La Nord intanto carica l’ambiente riconoscendo l’importanza della sfida. La Brigata ha pubblicato un messaggio nei social: «Giovedì contro la Spal come tutte le partite fino alla fine del campionato saranno determinanti. Ora più che mai è il momento di tirare fuori il nostro orgoglio perugino, quello che da sempre ci ha contraddistinto, perché è proprio nei momenti più difficili che dobbiamo dimostrare il nostro attaccamento al Grifo. Per questo invitiamo tutti i tifosi ad essere presenti e a sostenere fino alla fine la nostra maglia e la nostra città ancora più forte! Per la maglia e la città…sempre forza Grifo». E’ stato anche esposto uno striscione davanti al Curi firmato dagli Ultras (Ingrifati, Armata Rossa, Nucleo XX Giugno): «Pronti a sostenerti in ogni situazione. Tutti in Curva! Dal primo all’ultimo gradone»