Perugia-Gubbio, Vazquez decide un derby nervoso e combattuto

di Giovanni Cardarello

Il Perugia di Baldini, dopo il doppio k.o. rimediato in Campionato con l’Ancona ed in Coppa Italia con il Rimini, era chiamato alla reazione. E la reazione c’è stata. Al termine di 96’ minuti combattuti, nervosi e con poche vere emozioni, come ogni derby comanda, il Grifo di Baldini, espulso al 74’, torna alla vittoria. Decide una “capocciata” di Vazquez in avvio di match. Un colpo di testa che, alla fine della fiera, è più che sufficiente per conquistare i tre punti e a riprendere la marcia. Ora il Perugia è terzo a -6 dalla Torres e a -3 dal Cesena che però deve recuperare una partita.

La sblocca Vazquez

Il calcio di inizio del derby tra Perugia e Gubbio lo batte il Grifo. La squadra di Baldini reduce dal primo k.o. in campionato patito con l’Ancona schiera una formazione molto vicina a quella tipo. 4-3-1-2 con Santoro alle spalle di Vazquez e Seghetti. Unica novità Morichelli centrale di difesa in luogo di Angella. Gubbio di Braglia in campo con la formazione prevista. Al 5‘ Santoro subito pericoloso, si accentra da sinistra e prova il destro ma Vettorel para. Replica Spina un minuto dopo che calcia da terra e costringe Adamonis ad una parata complessa. Al minuto 8‘ Perugia avanti. Bel cross di Cancellieri, stacco imperioso di Vazquez palla in rete, ed il pubblico del Renato Curi può tornare ad ascoltare la voce dello storico speaker dei biancorossi, Roberto Malvagia, che sottolinea il gol dell’1-0. Vazquez cerca subito il raddoppio con un gran tiro di destro ma la palla esce a lato. Al 15’ ancora pericoloso il Grifo con Santoro ma il tiro è debole. Al 16’ primo ammonizione della gara, è per Morichelli. Dopo qualche minuto di studio e fraseggi a centrocampo accelera Santoro, ma Mercati lo atterra al limite dell’area e rimedia il giallo. La conseguente punizione termina con un nulla di fatto. Al 31’ pericoloso Udoh che si libera in area ma calcia alto. Al minuto 36’ ancora pericoloso il Gubbio con Spina che conclude a fil di palo. Brivido per il Perugia. Al 40’ ammonito Vulikic per gioco falloso. Due minuti dopo giallo anche per Iannoni. Ed è il terzo giallo per i padroni di casa. Dopo 2’ minuti di recupero termina il primo tempo, Perugia-Gubbio 1-0.

Poche emozioni

Parte la ripresa. Cambi nel Gubbio entrano Corsinelli e Rosaia ed escono Mercadante e Mercati. Minuto 8’ Seghetti cade in area ma l’arbitro lascia correre. Al 4’ ammonito Signorini per gioco scorretto. Minuto 9’ tiro di Kouan dal limite, palla alta. All’11 nuovo cambio per Braglia, entra Casolari ed esce Tozzuolo. Cambio tattico per gli ospiti che passano con la difesa a quattro. Al 13’ ammonito Kouan, è il quarto biancorosso a finire sul taccuino di Scatena. Al minuto 15’ primo cambio per il Perugia, entra Cudrig ed entra Seghetti. Minuto 16’ ancora un giallo, è per Bulevardi del Gubbio. Al 18’ bella iniziativa di Kouan, botta violenta ma palla a lato di poco. Al 22’ il Perugia si divora un contropiede gestito malissimo da Cudrig con vantaggio di tre contro due. Al 25’ punizione di Di Massimo dal limite, palla fuori. Al 27’ Bulevardi a terra in area biancorosso, il dubbio rimane, ma Scatena lascia correre. Ancora cambi per Baldini, entra Lisi ed esce uno stremato Santoro. Entra anche Paz in luogo di Mezzoni. Nel frangente del cambio vola qualche parola di troppo e viene espulso Baldini. Il Perugia cambia modulo passando ad una situazione tattica più conservativa. Al 33’ doppio cambio per il Gubbio che chiude le sostituzioni possibili. Entrano Montevago e Frey ed escono Bulevardi e Morelli. Al minuto 39’ Frey prende subito un giallo, non è entrato al meglio. Al minuto 40’ Vettorel strepitoso su punizione di Bartolomei. Al 3’ di recupero Adamonis salva il risultato su una gran punizione di Di Massimo. Al 4’ di recupero entra Acella per Kouan. Al 5’ di recupero ancora un brivido per il Grifo, tiro di Spina centrale e potente ma di poco alto. Dopo 6 minuti, finisce il match del Renato Curi, Perugia batte Gubbio 1-0 decide Vazquez.

Le pagelle di Perugia-Gubbio

Perugia (4-3-1-2): Adamonis 6,5; Mezzoni 6,5, Vulikic 6, Morichelli 7, Cancellieri 6,5; Kouan 6,5, Bartolomei 6,5, Iannoni 6,5 (94’ Acella sv); Santoro 6 (740’ Lisi sv); Vazquez 7 (74’Paz sv), Seghetti 6,5 (60’ Cudrig 6)

Non entrati: Furlan, Angella, Matos, Ricci, Torrasi, Bozzolan, Giunti, Souare

Allenatore: Francesco Baldini 6

Gubbio (3-4-2-1): Vettorel 6,5, Tozzuolo 5,5 (56’ Casolari), Signorini 6, Portanova 6; Morelli 5,5 (80’ Frey sv), Mercati 5 (46’ Rosaia 6), Bulevardi 5,5 (80’ Montevago sv), Mercadante 5,5 (46’ Corsinelli 6), Udoh 6, Spina 6,5; Di Massimo 6

Nono entrati: Greco, Dimarco, Guerrini, Pirrello, Brogni, Di Gianni

Allenatore: Piero Braglia 6

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Marco Porcheddu di Oristano e Glauco Zanellati di Seregno

Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Marcatori: 9′ Vasquez

Ammoniti: Morichelli (PER), Mercati (GUB), Vulikic (PER), Iannoni (PER), Signorini (GUB), Kouan (PER); Bulevardi (GUB), Frey (GUB)

Esplusi: –