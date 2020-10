Perugia, in centro con pistola soft air: minorenne denunciato

Procurato allarme e getto pericoloso di cose sono le accuse di cui dovrà rispondere un minorenne di Perugia che, nel pomeriggio di martedì è stato fermato nel centro storico della città dopo essere stato sorpreso a impugnare una pistola soft air completamente priva del contrassegno identificativo di colore rosso che deve, per legge, essere posto sulla canna.

Il tiro a bersaglio

Ad intervenire è stata una pattuglia della volante, avvicinata durante un servizio di controllo del territorio da alcune persone che hanno riferito della presenza, in zona via Baglioni, di un ragazzo che, in compagnia di alcuni presunti amici, impugnava una pistola. Giunti sul posto gli agenti hanno notato il giovane impugnare la pistola e terminare di praticare il tiro a segno contro un bersaglio rudimentale ricavato da un pannello di polistirolo nei paraggi reperito, seminando pallini di plastica fosforescente per tutta la via. Il minorenne ha poi attraversato una via adiacente per sedersi accanto ad un gruppo di giovani sulla soglia di un’attività commerciale chiusa.

Trovata anche droga

Tolto immediatamente l’oggetto dalle mani del ragazzo gli agenti hanno dunque appurato la tipologia dell’arma. Durante il controllo è anche emerso che nel gruppo di giovani, composto sia minorenni che maggiorenni, tutti italiani tranne un ragazzo di origini colombiane, due di loro erano in possesso di hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 3 grammi. Il ragazzo in possesso dell’arma soft air è stato denunciato al tribunale per i minorenni di Perugia, mentre a carico degli altri due è stata effettuata segnalazione alla competente autorità amministrativa.