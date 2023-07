Perugia in lutto per Francesco Calabrese: l’ex assessore aveva 59 anni

L’Umbria e Perugia in particolar modo piangono Francesco Calabrese. Lo stimato e apprezzato avvocato, nonché ex assessore del capoluogo regionale nell’esecutivo Romizi, ha perso la vita dopo una breve ma tremenda malattia. Aveva 59 anni.

Il cordoglio

«Apprendo con grande e profondo dolore la notizia della scomparsa di Francesco Calabrese, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita, sin dai tempi del liceo, alla politica intesa come perseguimento del bene comune. Il suo senso delle istituzioni, la sua umanità e la sua creatività messe a disposizione della collettività, hanno fatto di lui un esempio per tutti noi», il cordoglio della presidente della Regione Donatella Tesei. «Ebbe la capacità di vedere, perseguire e raggiungere obiettivi che sembravano impossibili. Politico, avvocato, amico, padre e marito sensibile, con la sua scomparsa crea un vuoto incolmabile che solo in piccola parte possiamo colmare portando con noi il suo ricordo. Ciao Francesco». Per il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco «oggi è un giorno molto triste per me e per la città di Perugia. Ci ha lasciato Francesco Calabrese, un amico prima di tutto, un politico autentico e libero, un punto di riferimento e una ‘guida ideale’ nel cammino del centrodestra a Perugia, compagno e maestro nell’avventura della prima Giunta Romizi. Mancherà alla città tutta. Ai suoi cari e agli amici della lista civica Progetto Perugia, di cui è stato fondatore e motore, il mio cordoglio e quello di Fratelli d’Italia».