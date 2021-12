Perugia, si ribalta con l’auto sul raccordo: ferito alla testa

C’è anche un cane coinvolto nell’incidente stradale accaduto martedì sera, poco prima delle 21, sul raccordo di Perugia in direzione capoluogo.

Uomo liberato dai vigili del fuoco

A scontrarsi sono state due auto, una delle quali – una Smart – si è ribaltata dopo l’urto. All’interno c’erano due giovani, un ragazzo e una ragazza, con il loro cane. A bordo dell’altra autovettura, un uomo rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e liberato poi dai vigili del fuoco di Perugia.

Al pronto soccorso

Quest’ultimo era cosciente quando sono arrivati i soccorsi. Feriti in modo non grave – il conducente ha riportato ferite alla fonte, la ragazza qualche contusione – anche i due occupanti della Smart. Il più grave dei tre è stato trasportato in ambulanza in codice giallo. Gli altri due in verde.