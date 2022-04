Perugia, le investe con l’auto e scappa: caccia al pirata della strada

Le ha colpite con l’automobile mentre loro erano a piedi ed è scappato. Ma una delle due vittime, nonostante il dolore per la botta, è riuscita a scattare una foto alla targa e a mostrarla agli agenti della polizia Locale che sono intervenuti. È quanto accaduto poco dopo le 12 di mercoledì in via Fonti Coperte a Perugia. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘.

I fatti

Le due donne, pur essendo state prese di striscio dall’auto, cadendo a terra sono finite praticamente una sopra l’altra riportando alcune ferite e contusioni. L’auto, dopo l’impatto, si è fermata ad un semaforo rosso poco distante e le due vittime erano in attesa di essere soccorse dal guidatore, ma non appena il semaforo è diventato verde l’auto è ripartita a tutta velocità. Pochi secondi che hanno permesso a una delle due donne di scattare la foto alla targa. Dopo l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrerle, gli agenti della polizia Locale hanno recuperato la foto e si sono messi sulle tracce del pirata della strada.