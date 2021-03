Perugia, l’ospedale piange l’ostetrica Marta Vinti

Giornata di dolore, quella dell’8 marzo, per il Santa Maria della Misericordia di Perugia, che piange la prematura scomparsa dell’ostetrica Marta Vinti, morta a soli 47 anni a causa di una grave malattia. «Una grande donna e professionista che ha creduto tanto nel suo lavoro e ha dato molto a tutte le donne che ha incontrato nel suo percorso lavorativo» è il messaggio di ricordo delle colleghe ostetriche, che si stringono «in un abbraccio» alla famiglia della donna. Tante le dimostrazioni di cordoglio anche da parte degli altri professionisti non solo del reparto di ostetricia e ginecologia ma di tutto il nosocomio perugino, e poi di amici e conoscenti, che la ricorderanno «per sempre» per le sue grandi risate e per il suo infinito amore per gli animali.

Condividi questo articolo su