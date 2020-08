Studenti Perugia uniti contro la crisi: mercatino libri usati

Un ‘mutualismo studentesco’ per combattere la crisi che si sta abbattendo sui banchi di scuola nel post lockdown. L’iniziativa è dell’Unione degli studenti di Perugia e riguarda l’avvio di un mercatino del libro usato: ci sarà ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 19 in via Cartolari 25, il 13 e 27 agosto presso la sede Anpi in via del Cortone 19.

I costi

A spiegare l’idea è Pietro Covareffi, coordinatore dell’Unione degli studenti di Perugia: «Andare a scuola costa troppo soprattutto per chi sta subendo una grossa crisi economica post lockdown. Nonostante la scuola sia un diritto ogni anno le famiglie spendono in media 470 euro ogni anno solo per i libri e si arriva a 1200 euro con il materiale didattico, cifre che costringono piu del 10% degli studenti ad abbandonare i percorsi di studi obbligatori o ad accettare dei lavori con stipendi da miseria per non gravare sulle nostre famiglie. Le disuguaglianze – prosegue – aumentano tra i banchi di scuola e non esiste ancora una legge nazionale sul diritto allo studio che ponga fine al prezzo alto da dover pagare per poter studiare».

La solidarietà

Covareffi evidenza che ora, più che mai, «la solidarietà tra studenti e studentesse è necessaria per rispondere alle enormi disuguaglianze che la pandemia globale ha prodotto e che produrrà con la riapertura delle scuole a settembre vista la mancanza di spazi scolastici adeguati e di materiale didattico classico e digitale al passo con le necessity dei tempi. Ci stiamo organizzando in più di quaranta città – conclude – in tutta Italia per permettere alle famiglie di abbattere i costi dei libri di testo ma anche per unirci nella battaglia verso le istituzioni scolastiche sull’approvazione del comodato d’uso gratuito dei libri di testo e dei devices in tutte le scuole e contro la speculazione delle case editrici che lucrano sulla vendita dei libri di testo. Abbiamo bisogno di volontari e volontarie per costruire i mercatini e per unirsi contro gli effetti di questi crisi: l’unione fa la forza, organizziamoci». Per info è possibile contattare il 333 9398449 (Pietro Covarelli) o il 331 529 7828 (Amanda Zerbo).